Figueira da Foz

Mau tempo deixa rasto de destruição na Figueira da Foz

13 de novembro às 15 h33
Foto dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz

Tal como um pouco por todo o país, as freguesias do Paião e de Quiaios, no concelho da Figueira da Foz, foram afetas pelos feitos da depressão Cláudia, deixando estradas e habitações inundadas e cobertas de lamas.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, afirmou que “desde as 00H00 e até ao momento (14H30), foram registadas 9 ocorrências no concelho, nomeadamente inundações e queda de árvores.

Já os Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, uma ocorrência no Casenho, Borda do Campo. Segundo Nuno Pinto, comandante da corporação, “a habitação de uma senhora terá ficado inundada em algumas divisões, pelo que por precaução, foi para a casa da minha filha”.

De acordo com o responsável, “esta já é uma situação recorrente, sempre que se regista uma maior quantidade de precipitação”.

Entretanto, o estado da Barra da Figueira da Foz encontra-se fechada a embarcações de comprimento inferior a 11 metros, informou a Marinha

