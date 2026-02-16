diario as beiras
Mau tempo: Chuva continua até quinta-feira sobretudo no norte e centro

16 de fevereiro de 2026 às 08 h26
DR

A chuva vai manter-se em Portugal continental até quinta-feira, principalmente nas regiões do norte e centro, mas nada de muito gravoso, segundo a meteorologista Cristina Simões, adiantando que o próximo fim de semana já será de sol.

“Vamos continuar com precipitação nas regiões do norte e centro. Não é uma situação de nada muito gravoso, no entanto sempre com alguma precipitação. Vão passando algumas superfícies frontais a afetar principalmente o norte e centro. A região sul mais protegida pelo anticiclone, que já está mais perto do continente”, disse à Lusa Cristina Simões.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje estão então previstos períodos de chuva, em especial nas regiões do norte e centro, e vento do quadrante oeste fraco a moderado por vezes forte nas terras altas,

“Na quarta-feira passa a superfície frontal de norte para sul, deve chegar ao Alentejo com períodos de chuva fraca, mas sempre no Minho e Douro litoral mais intensa. Ao ir para sul vai perdendo atividade, com chuva fraca”, referiu.

Segundo Cristina Simões, esta situação com ocorrência de chuva e aguaceiros vão manter-se até quinta-feira, que poderão ser de neve na Serra da Estrela.

No que diz respeito às temperaturas, está prevista uma descida na quinta-feira, em especial da mínima, que pode chegar aos 03 graus Celsius na Guarda.

“Parece-nos que a partir de dia 20 [sexta-feira] já não deverá ocorrer precipitação. Vamos ter um período mais prolongado com ausência de precipitação. O próximo fim de semana já com dias de sol e sem chuva”, adiantou.

Autoria de:

Agência Lusa

