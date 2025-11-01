diario as beiras
Sem categoria

Maternidade de Coimbra deu alta a grávida mas bebé nasceu duas horas depois no carro dos pais

01 de novembro às 18 h39
0 comentário(s)
Foto: Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria

Um bebé nasceu hoje, sábado, no carro dos pais, durante a madrugada, cerca de duas horas depois de a mãe ter deixado, por volta da meia-noite, a Maternidade Daniel de Matos, em Coimbra, por indicação da equipa médica.

A notícia foi avançada ao Notícias ao Minuto pelo 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, Tiago Constantino, que assistiu a mãe e o bebé no local. “Fomos acionados cerca das 02H39 para um parto já feito no carro”, relatou. Horas antes, a grávida tinha estado na Maternidade Daniel de Matos, que pertence à Unidade Local de Saúde de Coimbra, mas regressou a casa por indicação médica.

“Entretanto, a senhora voltou a sentir dores e decidiram deslocar-se novamente à maternidade, mas já não foi possível”, acrescentou o segundo comandante dos bombeiros, relatando que o parto foi realizado pelo pai “praticamente à porta de casa”. “Quer o bebé, quer a mãe estavam muito tranquilos”, sublinhou. Além dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, esteve também no local uma equipa de Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria.

Autoria de:

Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de novembro

Maternidade de Coimbra deu alta a grávida mas bebé nasceu duas horas depois no carro dos pais
01 de novembro

Empate (0-0) no Académica-Caldas para a Liga 3
01 de novembro

Académica vs Caldas da Rainha em jogo de futebol que começa às 15H00 deste sábado
01 de novembro

41 inundações no distrito de Coimbra desde quinta-feira e até à manhã de hoje

Sem categoria

Sem categoria
01 de novembro às 18h39

Maternidade de Coimbra deu alta a grávida mas bebé nasceu duas horas depois no carro dos pais

0 comentário(s)
NacionalSem categoria
26 de outubro às 11h47

Mais de 40 coordenações locais do INEM preocupadas com substituição do atual modelo de socorro

0 comentário(s)
Sem categoria
23 de outubro às 16h37

“Requiem” ocupa a Estação Nova em Coimbra

0 comentário(s)