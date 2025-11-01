Um bebé nasceu hoje, sábado, no carro dos pais, durante a madrugada, cerca de duas horas depois de a mãe ter deixado, por volta da meia-noite, a Maternidade Daniel de Matos, em Coimbra, por indicação da equipa médica.

A notícia foi avançada ao Notícias ao Minuto pelo 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, Tiago Constantino, que assistiu a mãe e o bebé no local. “Fomos acionados cerca das 02H39 para um parto já feito no carro”, relatou. Horas antes, a grávida tinha estado na Maternidade Daniel de Matos, que pertence à Unidade Local de Saúde de Coimbra, mas regressou a casa por indicação médica.

“Entretanto, a senhora voltou a sentir dores e decidiram deslocar-se novamente à maternidade, mas já não foi possível”, acrescentou o segundo comandante dos bombeiros, relatando que o parto foi realizado pelo pai “praticamente à porta de casa”. “Quer o bebé, quer a mãe estavam muito tranquilos”, sublinhou. Além dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, esteve também no local uma equipa de Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria.