Martim Syder é candidato à presidência do PSD de Coimbra

12 de novembro às 12 h52
DR

Martim Arnaut Syder é candidato à presidência do PSD de Coimbra, revelou hoje em comunicado enviado à imprensa.

Sob o lema “Renovar Coimbra”, a candidatura afirma-se “como um projeto de renovação geracional. Aposta na unidade, na proximidade e na força das ideias para reconstruir um PSD mais forte e preparado para liderar a oposição em Coimbra”, é descrito no documento.

“Renovar Coimbra é abrir o partido às novas gerações, unir quem tem experiência com quem traz nova energia, e construir uma alternativa sólida à atual governação municipal. Quero um PSD coeso, aberto à sociedade civil e preparado para vencer”, afirma o candidato

Deputado à Assembleia da República, eleito pelo círculo de Coimbra, Martim Syder tem 30 anos, é licenciado em Economia e mestre em Finanças, tendo integrado as XVI e XVII legislaturas. É ainda membro da Assembleia Parlamentar da NATO.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (14/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

