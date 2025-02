Mariana Leitão diz-se a candidata “da liberdade contra o medo”

Mariana Leitão, candidata presidencial apoiada pela Iniciativa Liberal, disse hoje que a sua candidatura é “da liberdade contra o medo”, com o objetivo de representar “o espaço liberal”, e é para levar até ao fim.

“Esta candidatura é uma candidatura da liberdade contra o medo, é uma candidatura do otimismo, da esperança, da ambição. É isso que eu quero representar, é um Portugal que não se conforma, é um Portugal que se reveja nestes princípios da defesa da liberdade, da liberdade individual e de poder transmitir esta vontade de sermos mais aos portugueses”, afirmou a líder parlamentar da IL.

O presidente reeleito da IL, Rui Rocha, anunciou hoje, no discurso de encerramento da IX Convenção Nacional, que Mariana Leitão vai apresentar-se às eleições presidenciais de 2026, apoiada pelo partido.

Em declarações aos jornalistas no final do discurso, logo depois de descer do palco, a vice-presidente eleita hoje considerou que nenhum dos nomes que vêm sendo falados como candidatos a Belém “representa de facto o espaço liberal” e que a sua candidatura quer ocupar esse espaço.

Mariana Leitão disse também que a candidatura é para levar até ao fim e que não é pessoa “de desistir”.