Margarida Mano foi apresentada por Lídia Pereira como mandatária da sua candidatura à liderança do PSD de Coimbra, informou hoje a candidata em comunicado enviado à imprensa.

Na nota, Lídia Pereira afirma que “apresentou Margarida Mano como mandatária da candidatura “Unir Gerações, Nova Coimbra”, sublinhando uma estratégia que combina experiência, visão e proximidade para renovar o partido no concelho”

“A disponibilidade e o apoio” de Margarida Mano, que descreveu como “uma figura reconhecida pela sua ligação à cidade e ao Partido, e que representa bem o espírito desta candidatura plural, participativa e próxima das pessoas”, destacou a candidata.

Já Margarida Mano, antiga Ministra da Educação e Ciência, professora da Universidade de Coimbra e referência nacional do PSD na área da educação, afirmou que esta é “uma candidatura que respeita a história do PSD Coimbra, mas que não tem medo de inovar”. Para a mandatária, “Lídia traz energia, competência e visão global, e é por isso que entendo ser meu dever cívico e político apoiar entusiasticamente este projeto”.

