Coimbra

Margarida Mano mandatária da candidatura de Lídia Pereira ao PSD Coimbra

20 de novembro às 13 h16
DR

Margarida Mano foi apresentada por Lídia Pereira como mandatária da sua candidatura à liderança do PSD de Coimbra, informou hoje a candidata em comunicado enviado à imprensa.

Na nota, Lídia Pereira afirma que “apresentou Margarida Mano como mandatária da candidatura “Unir Gerações, Nova Coimbra”, sublinhando uma estratégia que combina experiência, visão e proximidade para renovar o partido no concelho”

“A disponibilidade e o apoio” de Margarida Mano, que descreveu como “uma figura reconhecida pela sua ligação à cidade e ao Partido, e que representa bem o espírito desta candidatura plural, participativa e próxima das pessoas”, destacou a candidata.

Já Margarida Mano, antiga Ministra da Educação e Ciência, professora da Universidade de Coimbra e referência nacional do PSD na área da educação, afirmou que esta é “uma candidatura que respeita a história do PSD Coimbra, mas que não tem medo de inovar”. Para a mandatária, “Lídia traz energia, competência e visão global, e é por isso que entendo ser meu dever cívico e político apoiar entusiasticamente este projeto”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (21/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação Diário as Beiras

