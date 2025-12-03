diario as beiras
Marcelo terá alta dentro de algumas horas

03 de dezembro de 2025 às 11 h47
O Presidente da República, operado na segunda-feira a uma hérnia encarcerada, deverá ter alta clínica dentro de algumas horas, disse hoje a presidente do Hospital de São João, no Porto, onde o chefe de Estado está internado desde segunda-feira.

Numa conferência de imprensa para ponto de situação sobre o estado de saúde de Marcelo Rebelo de Sousa, Maria João Baptista, disse que o chefe de Estado “alimentou-se bem e terá de fazer alguns exames” e deverá sair do hospital “dentro de poucas horas”.

“O senhor Presidente da República está bem-disposto e está bem. Temos as condições clínicas que pretendíamos, aquilo que era esperado no pós-operatório e aquilo que vamos fazer neste momento é esperar um pouco mais para o senhor Presidente se alimentar e, havendo condições, terá alta dentro de algumas horas”, disse Maria João Baptista.

Já o chefe da Casa Civil da Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo, confirmou que as visitas ao Vaticano e a Espanha foram canceladas, tendo a de Espanha sido remarcada para fevereiro, e que Marcelo Rebelo de Sousa irá para Belém de carro.

“Sim, vai para Belém. De carro, exatamente (…). Há em Belém um gabinete de apoio médico em permanência, portanto estará acompanhado pela equipa médica, pela equipa de enfermagem”, referiu.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi admitido na segunda-feira à noite no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto, na sequência de uma paragem de digestão, indicou a Presidência da República.

Agência Lusa

Agência Lusa

