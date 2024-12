Marcelo faz visita de Estado aos Países Baixos

O Presidente da República viaja amanhã, segunda-feira, para os Países Baixos, numa visita de Estado a convite dos reis Willem-Alexander e Máxima, também com componente económica, além dos encontros institucionais.

Segundo o programa da visita, na segunda-feira à tarde, em Amesterdão, o Presidente da República terá um encontro com representantes da comunidade portuguesa nos Países Baixos, onde há cerca de 28 mil residentes com nacionalidade portuguesa e para onde emigraram em 2022 mais de 4.500 portugueses, segundo o Relatório da Emigração do ano passado

Até quarta-feira, a deslocação àquele país conta com passagens por Amesterdão, Haia e Delft. Marcelo Rebelo de Sousa estará acompanhado pelo ministro da Economia, Pedro Reis, pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, e representantes de cinco partidos com assento parlamentar.