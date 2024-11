Marcelo escusa-se a comentar caso do navio acusado de transportar armas para Israel

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, escusou-se, hoje à noite, a comentar o atracamento em Lisboa de um navio que alegadamente transporta material militar norte-americano para Israel, por não ter informação suficiente sobre o caso.

“Com mais informação, logo verei se há ou não razão para me pronunciar”, respondeu o chefe de Estado, após ser questionado pelos jornalistas sobre o caso, em Vila Viçosa, no distrito de Évora.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava no final de um concerto integrado nas celebrações do dia do Estado Maior General das Forças Armadas e do seu patrono, que se realizam nesta vila alentejana, explicou que não teve oportunidade de falar ainda com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre o caso.

“Já ouvi várias versões, mas não me vou pronunciar sobre uma matéria que é muito específica, muito sensível, num momento sensível sobre um tema sensível que diz respeito ao conflito em curso no Médio Oriente”, salientou.

Questionado sobre se está preocupado, o Presidente da República afirmou: “Poderei estar ou não preocupado, conforme a matéria que apurar”.

Sobre a eventual crise política na Madeira, depois de o PS local ter anunciado o voto a favor à moção de censura do Chega ao Governo Regional liderado por Miguel Albuquerque (PSD), o chefe de Estado foi igualmente parco em palavras.

“Veremos a evolução dos acontecimentos”, mas “qualquer opinião sobre um processo parlamentar em curso que culmina na votação de uma moção de censura é o Presidente da República a condicionar ou pressionar a decisão do parlamento madeirense”, assinalou.

“Portanto, não é aconselhável, em termos de respeito à autonomia da Madeira”, acrescentou.

Várias organizações apelaram ao Governo português para que revogasse a autorização da atracagem do navio Nysted MAERSK e proíba o trânsito em mar português de navios que transportem armas para Israel.

A denúncia partiu do Comité Nacional Palestiniano BDS (Boicote, Desinvestimento, Sanções), que afirma que o navio esteve envolvido, durante meses, em mais de 400 transportes ilegais de armas para Israel, através do uso do porto espanhol de Algeciras.

Segundo o BDS, o Governo espanhol terá proibido a utilização daquele porto e, por isso, a solução alternativa passou a ser Portugal.

O Bloco de Esquerda também alertou hoje para um possível envolvimento do porta-contentores num “esquema ilegal de abastecimento de armas” a Israel, questionando o Governo sobre a autorização dada para atracar.

Confrontado com estas acusações, o Ministério das Infraestruturas e Habitação disse que não iria proibir a entrada do navio no porto de Lisboa, tendo em conta as informações que tinha obtido através do manifesto de carga e das declarações prestadas pelo armador e outras autoridades.

Segundo o ministério, o navio pediu autorização para atracar em Lisboa para descarregar 144 contentores, que incluem automóveis, roupa, alimentos, sementes, mobiliário, cerâmica, copos de vidro, champôs e sabões, quadros e pinturas, aparelhos elétricos, cabos de fibra ótica e diversos metais (lingotes de cobre, granalha de ferro, ligas à base de cobre-zinco).

“Este navio prevê partir na manhã de amanhã [domingo], 10 de novembro, sem efetuar qualquer carga. Em resposta a pedido de esclarecimento, foi-nos reconfirmado que não é transportada qualquer carga militar, armamento ou explosivos”, adiantou o Governo.

O ministério garantiu ainda que não há “nenhum contentor com destino a Israel” e que, entre a carga que transporta e que não será descarregada em Portugal, estão “três contentores com componentes de aviões (peças de asas) com destino aos EUA”.