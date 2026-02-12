diario as beiras
Marcelo avisou que rio Mondego estava no “limite” e dique rebentou horas depois

12 de fevereiro de 2026 às 08 h24
DB/Pedro Filipe Ramos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse ontem que a situação de cheias no rio Mondego estava“no limite” e, horas depois, o dique da margem esquerda junto à ponte dos Casais do Campo acabou por rebentar.

“Estamos num limiar e é aqui que se tem que gerir esta situação. Está a ser feito o que se pode fazer. Estamos no limite”, frisou Marcelo Rebelo de Sousa antes do dique rebentar, tendo sido corroborado por Luís Montenegro.

“Nós vivemos um tempo de grande exigência, de um desafio extremo, estamos no limiar da capacidade possível para conter estas águas do rio Mondego, e, portanto, a palavra é simultaneamente de tranquilidade, porque tudo o que pode ser feito está a ser feito, incluindo a medida preventiva mais extrema que é a evacuação”, afirmou.

Autoria de:

António Cerca Martins, António Rosado, Daniel Filipe Pereira, José Armando Torres e Paulo Marques

