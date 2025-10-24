diario as beiras
Figueira da Foz

Máquinas avançam no traçado florestal da Variante de Quiaios

24 de outubro às 10 h40
DR

As obras da Variante de Quiaios já se encontram na fase de terraplanagem, com as máquinas a avançarem no terreno, no sentido Quiaios – Praia de Quiaios, depois da aprovação da empreitada pelo Tribunal de Contas e da instalação do estaleiro.
O corte e a remoção da madeira já haviam sido executados. Esta fase da empreitada esteve a cargo do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), uma vez que a via rodoviária está a ser construída numa zona florestal.
Esta obra foi lançada pelo Município da Figueira da Foz, sendo adjudicada por 4,2 milhões de euros e um prazo de execução de 15 meses. O contrato de consignação foi assinado no verão deste ano.

Autoria de:

Jot'Alves

