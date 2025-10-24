As obras da Variante de Quiaios já se encontram na fase de terraplanagem, com as máquinas a avançarem no terreno, no sentido Quiaios – Praia de Quiaios, depois da aprovação da empreitada pelo Tribunal de Contas e da instalação do estaleiro.

O corte e a remoção da madeira já haviam sido executados. Esta fase da empreitada esteve a cargo do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), uma vez que a via rodoviária está a ser construída numa zona florestal.

Esta obra foi lançada pelo Município da Figueira da Foz, sendo adjudicada por 4,2 milhões de euros e um prazo de execução de 15 meses. O contrato de consignação foi assinado no verão deste ano.

