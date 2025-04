Manuel Veríssimo recandidata-se à presidência da Ordem dos Médicos do Centro

O atual presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM), Manuel Teixeira Veríssimo, é candidato ao mesmo cargo, cuja votação para o próximo mandato vai decorrer entre 29 de maio e 03 de junho.

“Esta é uma candidatura que visa continuar a defender uma intervenção construtiva por parte da Ordem dos Médicos, na defesa dos médicos, dos doentes e da qualidade da saúde em Portugal”, assinalou Manuel Teixeira Veríssimo, citado num comunicado da SRCOM, enviado hoje à agência Lusa.

As eleições para os órgãos sociais da Ordem dos Médicos (OM), que deveriam ocorrer em janeiro de 2026, foram antecipadas no âmbito do novo Estatuto da OM, uma vez que o processo eleitoral deve acontecer no prazo de um ano desde a publicação desta alteração estatutária.

Para a presidência dos conselhos sub-regionais, as respetivas listas são lideradas por Beatriz Gusmão Pinheiro (Aveiro), Miguel Castelo-Branco (Castelo Branco), Maria dos Prazeres Francisco (Coimbra), João Pedro Silva (Guarda), Nuno Rama (Leiria) e Liane Carreira (Viseu).

Nestas eleições, para além dos órgãos dos conselhos regionais e sub-regionais, vão também a sufrágio a Assembleia de Representantes, Conselho Disciplinar Nacional, Conselho de Supervisão, mesas das assembleias regionais, conselhos disciplinares regionais, conselhos fiscais regionais e conselhos médicos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

As eleições para os colégios de especialidade devem ser marcadas 210 dias após a tomada de posse dos órgãos.

Candidato à presidência da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, para o mandato 2025/2029, Manuel Teixeira Veríssimo é especialista em Medicina Interna e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC).

Presidiu ao Hospital Distrital da Figueira da Foz entre 2018 e 2022, foi diretor do Centro de Medicina Desportiva de Coimbra (2001 –2003), presidente do Centro de Reabilitação da Região Centro – Hospital Rovisco Pais (2007-2012), da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose (2017-2020) e da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (2014-2016).

Natural de Arazede, em Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, Manuel Teixeira Veríssimo estudou em Coimbra, onde se licenciou em Medicina, em 1980.

É mestre em Medicina do Desporto (1994) e doutorado em Medicina (1999), pela Universidade de Coimbra.