Manuel Teixeira Veríssimo reeleito Presidente da Ordem dos Médicos do Centro

Manuel Teixeira Veríssimo, médico assistente graduado sénior de Medicina Interna e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, foi reeleito, esta terça-feira, dia 3 de junho, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) com 1846 votos válidos.

Neste futuro mandato, a SRCOM terá como vice-presidente Inês Rosendo, Henrique Cabral como secretário do Conselho Regional e João Pego como tesoureiro. O elenco representativo dos médicos conta ainda com Guilherme Tralhão para a presidência da Assembleia Regional, Armando Carvalho para a presidência da Assembleia Sub-regional de Coimbra, Nuno Nogueira Martins na presidência do Conselho Fiscal, Lélita dos Santos como presidente do Conselho Disciplinar e Maria dos Prazeres Francisco como presidente do Conselho Sub-regional de Coimbra.

Manuel Teixeira Veríssimo foi eleito para o quadriénio 2025-2029, numa votação que escolheu os restantes órgãos sociais da Ordem dos Médicos (Conselho de Supervisão, Assembleia de Representantes, Conselhos Regionais do Norte, Centro e Sul e os respetivos conselhos disciplinares e fiscais).

Com o lema “Ser Médico Hoje, Um Desafio para o Futuro”, a equipa liderada por Manuel Teixeira Veríssimo tem como objetivo concretizar oito pontos-chave: a defesa da qualidade da saúde; a defesa da qualidade da formação; a defesa das carreiras médicas; a afirmação da liderança médica; a promoção da saúde e bem-estar dos médicos; a construção da nova sede; a transformação da atual sede em residência temporária para médicos e a criação de sistema de apoio aos médicos mais velhos.

Especialista em Medicina Interna e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Manuel Teixeira Veríssimo tem uma vasta experiência na liderança de instituições de saúde e científicas. Presidiu ao Hospital Distrital da Figueira da Foz, ao Centro de Reabilitação da Região Centro – Hospital Rovisco Pais e liderou diversas sociedades científicas nacionais.