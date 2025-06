Manuel Alegre vence Grande Prémio de Literatura Biográfica Miguel Torga

O escritor e político Manuel Alegre venceu o Grande Prémio de Literatura Biográfica, da Associação Portuguesa de Escritores (APE), com o seu livro “Memórias minhas”, revelou ontem a organização.

O júri, constituído por António Pedro Pita, Paula Mendes Coelho e Salvato Teles de Menezes, atribuiu o prémio a Manuel Alegre por maioria, e justificou a escolha desta obra, inscrita numa linhagem autobiográfica, por exprimir, “nos diferentes tempos, trilhos e registos estéticos de um percurso singular, uma muito vigorosa notação dos contextos histórico-sociais, culturais e políticos das nossas últimas décadas como país”.

“Com a sua identidade de escrita, Manuel Alegre propõe ao leitor caminhos de desvendamento e partilha que se tornam instância notável de diálogo e fruição”, acrescenta o comunicado da APE, citando a ata do júri.

A mesma nota dá conta de uma outra biografia que sobressaiu dos restantes trabalhos a concurso, e que, por isso, justificou uma referência especial por parte do júri: “‘Fortuna, Casa, Tempo e Sorte – Biografia de Luiz Vaz de Camões’, da autoria de Isabel Rio Novo, pelo contributo assinalável que traz, mediante um empreendimento de fôlego, à celebração dos 500 anos do nascimento do poeta que tão incomparavelmente marca a nossa História Literária”.