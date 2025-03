Mais de 7 mil sobreiros vão ser plantados em Marvão para compensar projetos em Condeixa

Cerca de 7.400 sobreiros vão ser plantados em Marvão, distrito de Portalegre, pela empresa Anadia Green, para compensar o abate de 1.070 árvores da mesma espécie em Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, onde pretende construir três parques solares.

Num despacho publicado em Diário da República (DR), consultado hoje pela agência Lusa, e assinado pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, e pelo secretário de Estado das Florestas, Rui Pereira, é explicado que a empresa pretende instalar um projeto solar fotovoltaico constituído por três parques solares em Corteses, Quinta do Vale e São Fipo, em Condeixa-a-Nova.

Para que o projeto possa vir a ser concretizado, a tutela “declara de imprescindível utilidade pública” a construção dos três parques solares.

De acordo com o documento, para que o projeto avance, foi solicitada autorização para proceder ao “abate de 1.070 sobreiros”, nomeadamente 970 sobreiros jovens e 100 sobreiros adultos, que radicam numa área de 12,31 hectares de povoamento.

O projeto dos parques solares, que envolve um investimento ordem dos 18,5 milhões de euros vai contribuir, segundo o Ministério do Ambiente e Energia, para a criação de emprego e “ajudará a combater a assimetria” da balança comercial, com a redução das necessidades de importação de energia e/ou derivados.

No despacho é mencionado que a empresa apresentou um projeto de compensação e o respetivo plano de gestão, prevendo a arborização com sobreiro de “uma área de 18,49 hectares”, a qual poderá ser inferior devido a afloramentos rochosos no local, “mas nunca inferior a 15,39 hectares”, plantando “um total de 7.396 árvores”.

Além disso, a área de compensação em Marvão substituirá o atual pinhal por um povoamento puro de sobreiros e castanheiros, promovendo a sustentabilidade florestal.

A plantação vai ocorrer na propriedade da Malhada do Vale, localizada na Freguesia de São Salvador da Aramenha, no concelho do Marvão, em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede.

Por último, o despacho refere que o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), faça o acompanhamento próximo da implementação do projeto de compensação.