Mais de 500 estudantes presentes no Job Summit do Politécnico de Coimbra

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Foram mais de 500 os estudantes presentes, ontem, no Job Summit do Politécnico de Coimbra (IPC), que decorreu ontem no Convento São Francisco.

“Temos mais de 50 empresas presentes e mais de 500 participantes no evento. É um sucesso”, começou por dizer Diana Lima, diretora do INOPOL – Academia de Empreendedorismo do IPC, que explicou depois a relevância da iniciativa.

“O objetivo é aproximar o talento e o tecido empresarial. Queremos formar profissionais preparados e cidadãos com capacidade para fazer a diferença num mundo em constante transformação”, vincou. Na edição de 2026, a organização optou por trazer novidades para o evento, de forma a torná-lo mais abrangente.

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