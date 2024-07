Mais de 50 mil pessoas nos concertos das Festas da Cidade de Coimbra

As Festas da Cidade de Coimbra e da Rainha Santa Isabel 2024 atraíram mais de 50 mil pessoas aos cinco concertos que tiveram como palcos o Jardim da Sereia e o Parque Verde do Mondego, revelou a Câmara Municipal.

Coimbra esteve em celebrações durante 11 dias, de 04 a 14 de julho, com uma programação que integrou 177 iniciativas, congregando espaços emblemáticos e patrimoniais, projetos artísticos, culturais e desportivos, refere a autarquia.

A grande novidade deste ano foi o formato do evento, “com uma clara aposta em novos locais da cidade”, juntando-se ao Jardim da Sereia os palcos do Parque Verde do Mondego (margem direita), da Feira Popular e da Sé Nova.