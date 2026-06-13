Gente

Mais de 2.100 participantes na Startup Capital Summit

13 de junho de 2026 às 12 h00
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

A Startup Capital Summit decorreu no dia 3, reunindo mais de 2.100 participantes, cerca de seis centenas de empresas e startups, e mais de 90 investidores nacionais e internacionais.

Organizada pela Universidade de Coimbra, em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra, Instituto Pedro Nunes e a Região Metropolitana de Coimbra, a iniciativa reforçou o posicionamento da região como um dos ecossistemas empreendedores do país.

Fotografias: Ana Catarina Ferreira

 

 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de junho

Pátio do Casarão recebe jantar para ajudar jovens da Lousã que vão à final do "All Dance"
13 de junho

No funeral de Miguel Silvestre a Igreja de Nossa Senhora de Lurdes foi pequena para tanta gente
13 de junho

Mais de 2.100 participantes na Startup Capital Summit
13 de junho

Festival de Cerveja regressa ao Verd'O Parque de 11 a 13 de setembro

Gente

Mais de 2.100 participantes na Startup Capital Summit

40 anos consecutivos de Bandeira Azul na Praia de Mira

Comemorações do feriado municipal encerram 34ª Expo Miranda