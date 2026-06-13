Gente
Mais de 2.100 participantes na Startup Capital Summit
A Startup Capital Summit decorreu no dia 3, reunindo mais de 2.100 participantes, cerca de seis centenas de empresas e startups, e mais de 90 investidores nacionais e internacionais.
Organizada pela Universidade de Coimbra, em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra, Instituto Pedro Nunes e a Região Metropolitana de Coimbra, a iniciativa reforçou o posicionamento da região como um dos ecossistemas empreendedores do país.
Fotografias: Ana Catarina Ferreira