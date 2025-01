Maiores de 55 anos e jovens bailarinos convocados para espetáculo no Convento São Francisco

A Câmara de Coimbra informou hoje que estão abertas as inscrições para a participação de jovens bailarinos e pessoas com mais de 55 anos no Laboratório de Criação Coreográfica, dirigido por Rafael Alvarez, no âmbito do espetáculo TSUGI.

Os ensaios para o espetáculo, integrado no programa da XXVII Semana Cultural da Universidade de Coimbra e no Festival Abril Dança Coimbra, terão lugar nos dias 06, 07 e de 10 a 15 de março, das 17:00 às 20:30, no Convento São Francisco.

O espetáculo TSUGI, produzido pela Associação Há Baixa, vai ter lugar no Convento São Francisco, em Coimbra, no dia 16 de março, às 17:00.