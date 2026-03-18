Só 200 das 18 mil candidaturas para reconstrução das casas afetadas pela depressão Kristin recebidas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC), é que foram pagas até agora.

A informação foi avançada, ontem, pelo presidente do organismo. Ribau Esteves explicou – no final de uma reunião em Coimbra com o ministro da Economia e Coesão Territorial – que a esmagadora maioria das candidaturas ainda não foi aberta por falta de mão de obra de técnicos especializados nas respetivas câmaras municipais.

O total nacional cifra-se em 25 mil porque, para além das 18 mil referidas, há mais sete mil candidaturas da área de Lisboa e Vale do Tejo.

O principal problema é que “há uma grande quantidade de trabalho concentrada apenas em seis concelhos: Leiria, Pombal, Marinha Grande, Batalha e Sertã. Representam 80% das 18 mil candidaturas que entraram no sistema”.Entretanto, o prazo de submissão termina a 31 de março, não sendo expectável que cheguem muitas mais. Quando as candidaturas estiverem validadas, o pagamento “será feito de um dia para o outro, porque está cá o dinheiro”, garantiu Ribau Esteves.

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