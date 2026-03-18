diario as beiras
Coimbra

Maiores câmaras vão “emprestar” técnicos às mais afetadas

18 de março de 2026 às 09 h24
0 comentário(s)
Fotografia: Pedro Filipe Ramos

Só 200 das 18 mil candidaturas para reconstrução das casas afetadas pela depressão Kristin recebidas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC), é que foram pagas até agora.

A informação foi avançada, ontem, pelo presidente do organismo. Ribau Esteves explicou – no final de uma reunião em Coimbra com o ministro da Economia e Coesão Territorial – que a esmagadora maioria das candidaturas ainda não foi aberta por falta de mão de obra de técnicos especializados nas respetivas câmaras municipais.

O total nacional cifra-se em 25 mil porque, para além das 18 mil referidas, há mais sete mil candidaturas da área de Lisboa e Vale do Tejo.

O principal problema é que “há uma grande quantidade de trabalho concentrada apenas em seis concelhos: Leiria, Pombal, Marinha Grande, Batalha e Sertã. Representam 80% das 18 mil candidaturas que entraram no sistema”.Entretanto, o prazo de submissão termina a 31 de março, não sendo expectável que cheguem muitas mais. Quando as candidaturas estiverem validadas, o pagamento “será feito de um dia para o outro, porque está cá o dinheiro”, garantiu Ribau Esteves.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de março

Graciano Paulo desafia reitor a iniciar união entre UC e IPC
18 de março

Câmara de Penela convida deputados para verem impacto do corte do IC3
18 de março

Ouro para Escola D. Maria nas Olimpíadas da Química
18 de março

Maiores câmaras vão “emprestar” técnicos às mais afetadas

Coimbra

Coimbra
18 de março às 09h30

Graciano Paulo desafia reitor a iniciar união entre UC e IPC

0 comentário(s)
Coimbra
18 de março às 09h24

Ouro para Escola D. Maria nas Olimpíadas da Química

0 comentário(s)
Coimbra
18 de março às 09h24

Maiores câmaras vão “emprestar” técnicos às mais afetadas

0 comentário(s)