Magic Land muda-se para o Choupalinho

O Magic Land, parque temático de Natal que teve o ano passado a primeira edição no Parque Verde, vai mudar-se para a outra margem do rio Mondego. A edição de 2024 do Magic Land Coimbra será no Choupalinho, em Santa Clara.

O parque temático natalício começa no próximo dia 15 de novembro e vai prolongar a magia desta época festiva até ao dia 2 de janeiro.

Depois do sucesso do ano passado, o Magic Land será aumentado, tendo ao dispor dos mais jovens um espaço de três mil metros quadrados de diversão, com uma árvore de Natal gigante, insufláveis, pistas e gelo, snow slide, o comboio de Natal e ainda os mercadinhos de Natal e artesanato ou os “food trucks”.

