diario as beiras
Coimbra

Mãe confessa que tentou matar o filho por duas vezes no Pediátrico de Coimbra

19 de novembro às 10 h23
DR

Uma mulher de 20 anos confessou ontem em tribunal que tentou matar o filho, na altura com cinco meses, quando este estava internado no Hospital Pediátrico de Coimbra.

Os depoimentos da mãe de 20 anos foram feitos à porta fechada, depois de a arguida ter dito ao coletivo de juízes que se sentia inibida de prestar declarações sobre o caso com outras pessoas a assistir, contou o presidente do coletivo de juízes, Cabral Fernandes, depois de a mulher ter sido ouvida.

“O tribunal considerou que se justificava afastar as pessoas da sala” para poder ouvir o depoimento da arguida, explicou, quando a sessão foi reaberta.

Cabral Fernandes afirmou aos presentes e à comunicação social que a arguida, no seu depoimento, “confessou integralmente, quase sem reservas, os factos” de que é acusada.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (19/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

