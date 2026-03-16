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Coimbra

Maçãs de Carvalho sai da curadoria do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra

16 de março de 2026 às 11 h31
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A Câmara de Coimbra decidiu não reconduzir José Maçãs de Carvalho como curador do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra (CACC) e quer renovar a linha curatorial daquele espaço, disse fonte oficial do município.

José Maçãs de Carvalho “deixou de exercer funções como programador/curador do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra”, depois de o artista e docente universitário ter assumido o cargo desde a inauguração do CACC, em 2020, afirmou o município, em resposta escrita à agência Lusa.

“A relação de trabalho enquanto responsável pela programação do CACC não foi renovada, no âmbito da decisão do município de iniciar um novo ciclo programático para o equipamento cultural”, justificou.

| Pode ler mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

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