A Câmara de Coimbra decidiu não reconduzir José Maçãs de Carvalho como curador do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra (CACC) e quer renovar a linha curatorial daquele espaço, disse fonte oficial do município.

José Maçãs de Carvalho “deixou de exercer funções como programador/curador do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra”, depois de o artista e docente universitário ter assumido o cargo desde a inauguração do CACC, em 2020, afirmou o município, em resposta escrita à agência Lusa.

“A relação de trabalho enquanto responsável pela programação do CACC não foi renovada, no âmbito da decisão do município de iniciar um novo ciclo programático para o equipamento cultural”, justificou.

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