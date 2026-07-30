Lusolav apresenta nova proposta para Alta Velocidade

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O consórcio Lusolav, composto por seis construtoras portuguesas, apresenta hoje uma nova proposta para o troço entre Oiã e Soure.

O consórcio português – constituído pela Mota-Engil, Alves Ribeiro, Conduril, Gabriel Couto, Teixeira Duarte e Casais – apresentará a proposta na sede da Ordem dos Engenheiros, em Coimbra. O evento é aberto ao público, servindo para apresentar o projeto e esclarecer quaisquer dúvidas dos participantes.

O primeiro concurso, lançado a 26 de julho de 2025, tendo o consórcio Lusolav sido o único concorrente.

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