Luís Filipe Santos fez história e completou de bicicleta as 24H de Le Mans

Luís Filipe Santos, ciclista amador da Figueira da Foz, é o primeiro atleta português a completar as 24 de Le Mans, em França, numa bicicleta. O Circuito Bugatti, habituado ao barulho dos motores dos carros, foi, no passado fim de semana, 24 e 25 de agosto, uma “pista de ciclismo” e recebeu mais uma edição das 24 Heures Vélo (24H em bicicleta), competição que começou em 2009 e que teve, em 2024, cerca de 4000 mil participantes de duas dezenas de países.

A representar Portugal, a solo, esteve o figueirense Luís Filipe Santos. Com o dorsal 1069, o ciclista amador fez história e tornou-se no primeiro português a completar a exigente maratona velocipédica. Nas pernas somou 24:12:58 horas em movimento, tendo completado 157 voltas ao circuito. “Fiz 157 voltas, 653 km, com 9000+ de altimetria, equivale a subir quatro vezes e meia a Serra da Estrela”. Os números evidenciam o esforço de Luís Filipe Santos, que abraçou o desafio com duas premissas: “Fazer uma ultramaratona e desafiar o corpo”.

O figueirense, de 39 anos, representou a equipa Supergrupetta PolymarkBike Team, e concluiu no 15.º lugar, entre os participantes a solo. “Durante a prova entrei em hipotermia. Temos uma equipa com dois assistentes na box e trocámos a roupa de verão para o equipamento de inverno”, contou.

Preparação ao longo de sete meses

Os números da participação impressionam, mas os dados relativos à preparação até ao dia da competição são ainda mais impactantes. “Foram sete meses de trabalho, 16 mil km de preparação, 542 horas de treino, 207 treinos”, revelou. “Sou praticante de ciclismo, não me considero atleta. A participação foi para me desafiar”, assegurou.

