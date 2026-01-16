O PTcentroDiH – Polo de Inovação Digital da Região Centro tem como missão apoiar empresas, universidades e entidades públicas na adoção de tecnologias digitais avançadas.

O Roadshow PTCentroDiH – Sessão de Capacitação e Demonstração para a Transformação Digital decorre a 4 de fevereiro, no Lufapo Hub, em Coimbra, com a presença do CTCV.

O evento destina-se a empresas, startups, investigação académica e entidades públicas e privadas interessadas em explorar e testar tecnologias digitais de ponta.

