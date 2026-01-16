diario as beiras
Agir/ Negócios

Lufapo recebe em fevereiro evento do Polo de Inovação Digital da Região Centro

16 de janeiro de 2026 às 12 h20
0 comentário(s)

O PTcentroDiH – Polo de Inovação Digital da Região Centro tem como missão apoiar empresas, universidades e entidades públicas na adoção de tecnologias digitais avançadas.
O Roadshow PTCentroDiH – Sessão de Capacitação e Demonstração para a Transformação Digital decorre a 4 de fevereiro, no Lufapo Hub, em Coimbra, com a presença do CTCV.
O evento destina-se a empresas, startups, investigação académica e entidades públicas e privadas interessadas em explorar e testar tecnologias digitais de ponta.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt

Autoria de:

Redação

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de janeiro

Assembleia Municipal aprova orçamento 260ME para Coimbra em 2026
16 de janeiro

Região de Coimbra afirma-se como região metropolitana
16 de janeiro

Detetada descarga ilegal de efluentes suinícolas
16 de janeiro

Tábua apoia financeiramente pastores pelas ovelhas mortas por animais errantes

Agir/ Negócios

Agir/ Negócios
16 de janeiro às 12h20

Lufapo recebe em fevereiro evento do Polo de Inovação Digital da Região Centro

0 comentário(s)
Agir/ Negócios
15 de janeiro às 10h33

Itecons celebra 20 anos ao serviço da inovação e da competitividade da indústria

0 comentário(s)
Agir/ Negócios
14 de janeiro às 12h24

Sephora vai abrir em breve no Forum Coimbra

0 comentário(s)