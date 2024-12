Lousanense imparável no regresso ao futebol sénior

Imparável. O Lousanense soma e segue, quer na 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Coimbra – o terceiro escalão distrital – quer na Taça AFC. São já 10 os pontos de vantagem para o 2.º classificado quando está disputado um terço do calendário, mas, na Lousã, não há faixas encomendadas.

O presidente do Lousanense admitiu, ao DIÁRIO AS BEIRAS que subir de divisão “não é uma exigência”. No entanto “o Lousanense é um clube histórico” e Pedro Azevedo não esconde a ambição de “o colocar próximo dos patamares a que pertence”.

Foi com Pedro Azevedo no comando que, no final da época 2021/2022, a direção decidiu “fazer um interregno” para se “virar para a formação”. Resultado? “Vieram miúdos muito bons”, conta.

Sucesso desta época? “Temos um treinador que respira Lousanense por todos os poros e um vice-presidente e diretor desportivo que tem feito um trabalho extraordinário. Há mais gente a ajudar e as pessoas estão a empolgar-se porque esta equipa teve esse condão de aproximar as pessoas do Lousanense”, diz Pedro Azevedo.

