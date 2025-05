Lousanense: Época de sonho coroada em Arzila

O Lousanense sagrou-se, ontem, o novo campeão da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Coimbra.

Para esse desfecho, à turma da Lousã bastava um ponto na deslocação ao Campo de Arzila, “casa” emprestada do 2.º classificado, Vila Nova de Anços. O jogo terminou empatado (1-1).

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Luís Francisco, vice-presidente e diretor da equipa, destacou que este “é um marco importante para o clube lousanense”.

“Para nós, seria algo impossível uma equipa que regressa sonhar com a subida e o título”, disse.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 05/05/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS