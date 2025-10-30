O novo presidente da Câmara Municipal da Lousã, Victor Carvalho, tomou ontem posse e garantiu que exigirá ao Governo soluções de mobilidade em alternativa à Estrada da Beira.

“A partir de amanhã vamos querer ver esclarecida pelo Governo, e com termos concretos, uma solução alternativa à Estrada da Beira”, assegurou o primeiro presidente da Lousã do Partido Social Democrata (PSD) nos últimos 46 anos.

Para Victor Carvalho, a vitória alcançada no passado dia 12 de outubro, nas eleições autárquicas, foi “clara”, dando a “grande responsabilidade” ao novo executivo de corresponder à mudança desejada dos lousanenses.

“Assumimos hoje um compromisso com todos os lousanenses, mas estaremos à altura do desafio. A Lousã vai continuar a crescer”, frisou

