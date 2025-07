Lousã: Fundação ADFP lança novo concurso para recuperar o Hospital S. João

A Fundação ADFP vai lançar um novo concurso para a recuperação do Hospital S. João, na Lousã, depois de o anterior ter ficado “deserto”, sem candidatos.

O concurso internacional, com o valor previsto de 5,9 milhões de euros, fechou sem qualquer proposta. A Fundação decidiu abrir novo procedimento concursal aumentando a previsão de custos para os 6,76 milhões de euros. O prazo para apresentação das propostas é de 30 dias.

As obras permitirão criar um total de 100 camas no antigo Hospital S. João, onde funcionou o centro de saúde.

Destas, 57 camas destinam-se a Residência para Pessoas Idosas e assenta no processo iniciado pela Santa Casa da Misericórdia.

Para a Unidade de Cuidados Continuados de Convalescença serão 43 camas. Os cuidados de convalescença garantem os cuidados de saúde imediatos após tratamento no Hospital da Universidade de Coimbra, antes do doente ter condições para ir para o domicílio ou para uma resposta menos especializada.

O edifício vai ter uma pequena ampliação, ficando com um total de 4.550 m2.

