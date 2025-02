Lousã: Festivais gastronómicos têm sido foco de “afirmação” da identidade cultural

“Estes 20 anos e 53 festivais gastronómicos terão motivado, pelo menos, 150 mil refeições no concelho”. A revelação foi feita ontem, pelo edil da Lousã, Luís Antunes, durante uma cerimónia que abordou as duas décadas de certames gastronómicos na Lousã e serviu, também, de apresentação da 13.ª edição do Festival Gastronómico da Chanfana na Lousã.

Na ótica de Luís Antunes, os festivais “valorizam o saber fazer e a qualidade” dos produtos endógenos, contribuindo para o “reforço da atratividade do concelho”.

O renovado Lagar Mirita Sales, em Sarnadinha, recebeu a sessão que “recuou” a 2006 e ao Festival Gastronómico da Caça e Pesca para fazer o balanço de quase 20 anos de eventos relacionados com a gastronomia. “Os festivais gastronómicos são, também, uma afirmação da identidade cultural”, referiu Luís Antunes

