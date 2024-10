Lousã espera receber milhares de comensais no festival Sabores do Outono

A Câmara da Lousã volta a dinamizar mais uma edição do festival Sabores do Outono, que decorre de 18 a 27 de outubro, um evento que pretende usar a gastronomia e produtos endógenos para um “mergulho” no território.

A 17.ª edição do festival conta com 19 restaurantes do concelho que aderiram ao certame, procurando apresentar uma carta que tira partido de produtos endógenos do território, associados a esta época do ano, esperando-se uma forte presença da caça nos pratos principais, enchidos e cogumelos nas entradas e a mel, castanha, noz, frutos silvestres e abóbora nas sobremesas, afirmou o presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes, que falava à agência Lusa à margem da conferência de imprensa de apresentação do evento.

Além da oferta gastronómica, o festival tem associado um programa de atividades, como caminhadas temáticas na Serra da Lousã, onde é feita uma visita a aldeias de xisto do concelho, ou oficinas em que os participantes poderão aprender a fazer pão em forno de lenha, explicou o presidente do município, que espera cerca de 10 mil comensais no evento.

“O festival procura atrair as pessoas pela via gastronómica, mas queremos que, através da gastronomia, mergulhem no nosso território e verifiquem a sua riqueza patrimonial”, salientou Luís Antunes.

Segundo o autarca, o evento procura também combater a sazonalidade que marca o turismo, que tem vindo a “ser cada vez mais atenuada”.

“Este início de mês de outubro e setembro confirmam que há uma procura significativa e que a sazonalidade está a ser minorada”, notou.

Para Luís Antunes, a aposta em festivais gastronómicos tem funcionado, atraindo “cada vez mais comensais”, que, além da gastronomia, acabam por conhecer o património natural e edificado do território.

Com a inauguração do Teatro Municipal da Lousã, o autarca considera que a sua programação permite acrescentar ainda mais possibilidades para quem visita o concelho.

Por isso mesmo, apesar de a programação do Teatro ter já sido divulgada, estará também ela associada ao festival gastronómico.

“O Teatro terá uma programação regular e é isso que temos agora e teremos em 2025, mas faremos sempre coincidir espetáculos com estes eventos gastronómicos, para se ter uma atração mais substantiva das pessoas para o nosso concelho”, salientou.

Face à afluência esperada, o município recomenda a reserva prévia de restaurante.

O festival conta também com vários parceiros na área da hotelaria e animação turística, que oferecem descontos durante os dez dias do evento.