A primeira Loja Certificada LEGO® da zona centro abre portas já no dia 14 de março, às 11h00. Depois do sucesso em Lisboa – no Centro Colombo e nos Armazéns do Chiado – e no Porto – no NorteShopping –, Coimbra recebe a quarta loja em Portugal, localizada no Forum Coimbra.

A nova loja promete conquistar os fãs de todas as idades, seja com a homenagem à Cidade dos Estudantes – numa peça que só será revelada na abertura –, com os sets mais procurados ou o sortido exclusivo das lojas de retalho oficial da marca, mas também as ofertas regulares em compras e muitas outras surpresas, ao longo do ano.

A loja é fruto de uma parceria contínua com a Percassi, empresa italiana especializada no desenvolvimento e gestão de redes de franchising, assinada em 2016, para a abertura de lojas certificadas em Itália, França, Espanha e Portugal, exclusivamente dedicadas a produtos LEGO®.

