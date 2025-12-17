Um livro que reúne os nomes das mulheres que integraram os executivos das câmaras e assembleias municipais dos 19 municípios da Região de Coimbra, foi apresentado hoje em Miranda do Corvo, distrito de Coimbra.

Intitulado “Caminhos de Igualdade: Mulheres na Política Autárquica da Região de Coimbra, desde 1976”, o livro, em formato digital, tem edição da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra e foi desenvolvido no âmbito do projeto FEMACT-Cities.

“É um contributo singelo, mas achamos muito importante para aquilo que é o papel que as mulheres têm na política ativa”, afirmou Jorge Brito, secretário executivo da CIM Região de Coimbra, na apresentação da obra.

Disponível na página da internet da CIM Região de Coimbra, o livro é em formato digital por se tratar de “trabalho em construção”, assinalou Jorge Brito, prevendo uma segunda edição até ao final de 2026.

“Nós esperamos que esta nova edição inclua os nomes de mulheres eleitas nas eleições autárquicas de 2025. Também criar algo mais aditivo ao próprio trabalho: outro tipo de registos, outro tipo de testemunhos”, sublinhou.

Além do nome das mulheres que exerceram funções nos executivos das câmaras e assembleias municipais nos últimos 50 anos, o livro conta ainda com alguns testemunhos.

“Aquilo para o qual esta peça está pensada é sendo sempre ela própria uma peça inacabada, que seja ela um registo documental, mas também que seja uma peça de memória e uma peça de construção também do futuro”, assinalou.

O livro tem prefácio de Jorge Brito que sublinha que a obra “reflete o compromisso da CIM da Região de Coimbra com a promoção da igualdade e o desenvolvimento sustentável”.