Coimbra

Livro de estudantes de Coimbra convida a descobrir “universo invisível da química”

14 de novembro às 18 h47
DR

Um livro que “abre as portas do universo invisível da química”, da autoria de dois estudantes de doutoramento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, vai ser lançado na terça-feira.

“O mundo que não sabemos ver” é o nome da obra dos estudantes de doutoramento em Química Amílcar Duque Prata e João Afonso Santos que faz “um convite a descobrir a química que sustenta a vida”.

Segundo os autores, este livro “abre as portas do universo invisível da química e desmonta, com clareza e rigor”, a ideia de que se vive “sem químicos”.

Autoria de:

Agência Lusa

