Um livro que “abre as portas do universo invisível da química”, da autoria de dois estudantes de doutoramento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, vai ser lançado na terça-feira.

“O mundo que não sabemos ver” é o nome da obra dos estudantes de doutoramento em Química Amílcar Duque Prata e João Afonso Santos que faz “um convite a descobrir a química que sustenta a vida”.

Segundo os autores, este livro “abre as portas do universo invisível da química e desmonta, com clareza e rigor”, a ideia de que se vive “sem químicos”.

Pode ler amis informação na edição impressa e digital de amanhã (14/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS