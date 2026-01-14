A Biblioteca Municipal da Figueira da Foz (Coimbra) recebe, no sábado, a apresentação do livro “A Última Carta”, de Carlos Miguel Ferreira, às 16:00.

Cabe a Sandra Matias a apresentação do livro que é a continuação de “O Regresso de Larry Miller”.

O autor nasceu em 1996, em Vila Franca de Xira, tendo terminado o seu primeiro livro em 2014 e, desde então, escreveu mais cinco, explorando géneros como romance, fantasia e ‘thriller’, divulgou o Município da Figueira da Foz.