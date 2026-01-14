diario as beiras
Figueira da Foz

Livro “A Última Carta” apresentado sábado na Figueira da Foz

14 de janeiro de 2026 às 12 h11
0 comentário(s)
DR

A Biblioteca Municipal da Figueira da Foz (Coimbra) recebe, no sábado, a apresentação do livro “A Última Carta”, de Carlos Miguel Ferreira, às 16:00.

Cabe a Sandra Matias a apresentação do livro que é a continuação de “O Regresso de Larry Miller”.

O autor nasceu em 1996, em Vila Franca de Xira, tendo terminado o seu primeiro livro em 2014 e, desde então, escreveu mais cinco, explorando géneros como romance, fantasia e ‘thriller’, divulgou o Município da Figueira da Foz.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de janeiro

INEM atendeu em 2025 máximo histórico de 1,6 milhões de chamadas de emergência
14 de janeiro

Figueira da Foz: Trabalhos portuários no Mondego suspensos pelas autoridades de Ambiente
14 de janeiro

Cotrim Figueiredo insiste em Montemor-o-Velho que Montenegro “faria um serviço à Nação” se o apoiasse
14 de janeiro

Gouveia e Melo diz que Montenegro na campanha por perceção que Mendes não vai à 2.ª volta

Figueira da Foz

Figueira da Foz
14 de janeiro às 16h36

Figueira da Foz: Trabalhos portuários no Mondego suspensos pelas autoridades de Ambiente

0 comentário(s)
Figueira da Foz
14 de janeiro às 12h11

Livro “A Última Carta” apresentado sábado na Figueira da Foz

0 comentário(s)
Figueira da Foz
14 de janeiro às 09h16

Técnicos da APA e do LNEC observaram muro em risco na Figueira da Foz

0 comentário(s)