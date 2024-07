Litocar Coimbra Norte com novo espaço Dacia

A Litocar inaugurou na quarta-feira as novas instalações da Dacia em Coimbra Norte com o obejtivo de se afirmar como um dos principais operadores de retalho automóvel.

O dia teve três momentos marcantes para o Grupo Litocar que tem na marca Dacia, uma aposta recorrente.

A inauguração assinalou a conclusão da remodelação das instalações Litocar em Coimbra Norte, com alteração completa do seu layout, num extenso processo de adaptação às novas normas e imagem corporativa Renault.

Estes investimentos permitiram a modernização da oficina, showroom e ainda um novo espaço de vendas, com a abertura do 5.º espaço Dacia da Litocar – o segundo em Coimbra.

Na cerimónia, João Cardoso, CEO do Grupo, disse que “este é um momento importante e que marca o forte crescimento da marca, dentro do vasto portefólio que a Litocar comercializa”. Outro dos pontos altos do dia foi o lançamento do Duster – o SUV da Dacia, que apresenta capacidades de todo-o-terreno.

Entrega do primeiro Duster ao Clube Escape Livre

O terceiro momento do dia foi a entrega do primeiro Novo Dacia Duster 4×4 comercializado em Portugal, a um cliente e parceiro – o Clube Escape Livre – um embaixador da região e da marca.

Luís Celínio, presidente do clube, destacou a importância que a Dacia sempre teve para o clube.

O evento, triplamente marcado pela Dacia, ainda contou com a presença de José Pedro Neves, diretor-geral do Grupo Renault em Portugal, que salientou o crescimento exponencial da Dacia, afirmando que se apresenta como uma das primeiras escolhas dos portugueses.