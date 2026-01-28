diario as beiras
Região Centro

Linhas Busway suspensas depois da passagem da depressão Kristin

28 de janeiro de 2026 às 08 h34
Fotografia: DR

Há várias linhas suspensas da Busway Coimbra, a empresa que faz o serviço de transportes públicos rodoviários na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, depois da passagem da depressão Kristin pela região.

Segundo o que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, na região de Coimbra estão suspensas as linhas 431, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 220, 221, 224, 225, 227, 230, 231, 233, 236, 238, 240, 241.

Os efeitos da depressão Kristin ainda se fazem sentir nos distritos de Castelo Branco e Guarda, mas a situação tem tendência a melhorar dado que a tempestade já está a chegar a Espanha, disse fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

redação Diário as Beiras

