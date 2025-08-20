diario as beiras
Linha ferroviária da Beira Baixa e vias rodoviárias A23 e EN18 estão cortadas devido aos fogos

20 de agosto às 20 h45
As alternativas a estas vias de comunicação passam pelo recurso à EN 233 , em direção a S. Miguel D’Acha até Alcaria

A circulação na linha ferroviária da Beira Baixa entre Lardosa e o Fundão está cortada, assim como a circulação na Autoestrada 23 (A23) entre o nó da Lardosa e Fundão Sul e a Estrada Nacional (EN) 18 entre Soalheira e Alpedrinha.  Segundo fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR, pelas 20H10, estava cortada a ferrovia da Beira Baixa entre a freguesia de Lardosa (concelho de Castelo Branco) e a cidade do Fundão.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que a A23 está interditada entre o nó de Lardosa (Castelo Branco) e Fundão Sul e a EN 18 está cortada entre Soalheira e Alpedrinha, no concelho do Fundão. Estas interdições estão em vigor desde as 18:00 e são provocadas pelo incêndio que lavra no concelho do Fundão, que está já no perímetro urbano de Soalheira.

As alternativas a estas vias de comunicação passam pelo recurso à EN 233 , em direção a S. Miguel D’Acha-Capinha-Peroviseu e sair em Alcaria. Este incêndio, que deflagrou no dia 13 (quarta-feira) em Arganil, no distrito de Coimbra, já se estendeu também aos concelhos de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda) e Covilhã e Castelo Branco (Castelo Branco).

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro. Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal. Segundo os dados provisórios, até 20 de agosto arderam mais de 222 mil hectares no país, ultrapassando a área ardida em todo o ano de 2024.

Lusa

