Ligação ferroviária entre estações Coimbra A e B fecha a 12 de janeiro

A ligação ferroviária entre as estações Coimbra A e Coimbra B vai fechar no dia 12 de janeiro.

O fim da ligação entre as duas estações teve já vários prazos anunciados e inúmeros adiamentos. Em setembro passado, a empresa Metro Mondego revelou que o término da ligação, que estava previsto acontecer no final deste ano, tinha sido adiado para janeiro de 2025.

Fonte da mesma empresa revelou ontem, ao DIÁRIO AS BEIRAS, que a ligação ferroviária entre das duas estações será concluída no domingo, dia 12 de janeiro.

A ligação entre Coimbra-B e o centro da cidade será assegurada pelo Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM). No entanto, a ligação do metrobus entre as duas estações, só ficará operacional no final do próximo ano, sendo este último a ficar concluído.

Enquanto a ligação do metrobus não estiver concluída, a ligação entre a “Estação Nova” e a “Estação Velha” será garantida por um serviço rodoviário alternativo.

A empresa Vale do Ave venceu o lote do concurso público lançado em 2023, assegurando assim o serviço rodoviário alternativo entre Coimbra-B e Coimbra-A. O serviço terá um custo de cerca de 830 mil euros para o Sistema de Mobilidade do Mondego.

Metrobus garante mais três paragens

Uma das grandes novidades que existirá na ligação entre as duas estações fornecida pelo Sistema de Mobilidade do Mondego é a criação de paragens entre os dois pontos.

Atualmente, a ligação ferroviária é direta, não tendo nenhuma paragem. Quando o metrobus começar a circular, previsivelmente no final de 2025, as duas estações serão separadas por outras três paragens. No projeto da Metro Mondego está previsto a criação das paragens da Casa do Sal, do Açude e ainda do Arnado.

Outra das mudanças que existirá nesta ligação é o número de viagens por dia. O serviço assegurado pela empresa Comboios de Portugal garante, a dia de semana, em média três viagens por hora entre as duas estações. No total, a título de exemplo, no dia de hoje há 48 ligações entre Coimbra A e Coimbra B.

