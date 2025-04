Liga3 Estava à beira do abismo e deu um passo em frente

No último suspiro a Académica venceu o O. Hospital por 2-1 em jogo da 8.ª jornada da Fase de Manutenção/Descida da série 2 da Liga 3. Para Académica marcaram Ba-Sy (75’)e Mairlon (auto-golo) (95+). O O. Hospital reduziu através de uma grande penalidade convertida por Guilherme Neiva aos 83’.

Este resultado deixa a vida muito complicada para a equipa orientada por Nuno Pedro que terá de esperar por um milagre para conseguir ficar na Liga 3. Fica com os mesmos 9 pontos, está a a quatro do Sporting da Covilhã, que só joga na quarta-feira, faltando apenas duas jornadas para o fim do campeonato. A Académica segura o primeiro lugar da série com 24 pontos, mais dois que o U. Santarém.