A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) angariou mais de 2,04 milhões de euros no peditório deste ano, um aumento de 6,4% relativamente ao ano passado, e contou com a ajuda de 20.000 voluntários.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da LPCC, Vítor Veloso, manifestou a satisfação da Liga com a solidariedade de quem contribuiu neste peditório, que decorreu entre 30 de outubro e 2 de novembro e angariou 2.040.220 euros, mais 6,4% do que no ano passado.

“Foi extremamente bom, não só devido à situação económica e social do país, o que quer dizer que a população respondeu muito bem aos apelos de generosidade que a Liga lançou e, por outro lado, é também um reflexo daquilo que a população pensa acerca do trabalho que temos vindo a realizar”, afirmou o presidente.

Vítor Veloso acrescentou que o montante angariado irá ter um “impacto muito positivo” nos doentes oncológicos e nas suas famílias.

“Numa casa em que o rendimento é só de uma pessoa e ela fica de baixa, infelizmente só pagam 60%, e, obviamente, a parte económica e social dessa família seria destruída se nós não estivéssemos ao pé para colmatar, economicamente, as situações que são absolutamente necessárias para um equilíbrio dentro dessa família”, explicou o presidente.

No peditório de 2024, a LPCC tinha angariado 1.916.943 euros, valor que se converteu no acompanhamento de 22.965 doentes através da compra de medicamentos, de próteses, de transportes, e ainda do pagamento da renda de casa, eletricidade, de água e de cabazes alimentares dos doentes mais carenciados.

Segundo o presidente da LPCC, os pedidos de apoio aumentaram relativamente ao ano passado: “A situação económica a nível mundial, nomeadamente a nível europeu e do ponto de vista social e económico, tem sofrido um desgaste” e “Portugal continua dentro desse panorama com dois milhões de portugueses no limiar da pobreza”.

Prevenção primária e secundária do cancro, rastreios do cancro da mama, do cancro da pele e da cavidade oral são outras atividades da LPCC, referiu Vítor Veloso, que referiu ainda bolsas de investigação, formações e consultas de psico-oncologia para todos os doentes oncológicos, famílias e profissionais de saúde.

O peditório deste ano contou com a ajuda de cerca de 20 mil voluntários, devidamente identificados, que estiveram a pedir junto de igrejas, áreas comerciais e ruas por todo o país.

“Estamos muito gratos aos voluntários que em tempos difíceis e até com chuva, tiveram uma atividade de solidariedade muito boa e fantástica”, afirmou o presidente da LPCC.