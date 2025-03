Liga 3: Vantagem desperdiçada nas Caldas

O. Hospital atrasou-se nas contas da permanência com a derrota (2-1) nas Caldas da Rainha, em jogo da 6.ª jornada da fase de Manutenção.

Num jogo de aflitos, os “pelicanos” entraram melhor e mais perigosos, enquanto o O. Hospital ia gerindo a bola na expectativa de conseguir atacar pela certa.

Foi assim logo aos 10’: Diogo Grácio, lançado por Michel Camargos, quase inaugurou o marcador, mas o remate saiu ligeiramente ao lado.

Ansiosas, as duas equipas iam cometendo muitos erros. E foi dessa forma que, aos 40’, o O. Hospital chegou à vantagem. Na cobrança de uma grande penalidade, por i Geovanny Almeida.

Até ao intervalo ainda houve tempo para uma grande defesa de André Paulo a remate de Nhyason.

