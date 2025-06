Liga 3: Uma viagem de 3000 km na 1ª fase da Briosa

Saiu um Lusitânia e entrou um Lusitano. Saiu ainda o O. Hospital e entrou o Mafra. Saiu o Sporting B e entrou o Amora. Há três alterações na série B da Liga 3 para a temporada 2025/2026, mas o caminho a percorrer será forçosamente diferente.

E o caminho que a Académica quer percorrer será, admite-se, também diferente.

A Briosa perdeu a companhia do O. Hospital e é, agora, a única equipa do distrito e uma das três que representa as Beiras nesta série.

A viagem mais curta será, agora, até ao Campo da Mata, nas Caldas da Rainha, a 127 quilómetros do Calhabé (só de ida). Depois à Covilhã, que fica a 136 quilómetros – se a viagem for feita por um difícil IP3.

A mais longa obriga a uma deslocação de 247 quilómetros até ao Campo da Estrela, em Évora. Quase 500 entre ida e volta.

No final, feitas as contas, o autocarro da Académica terá de fazer 3.000 quilómetros só para a disputa da 1.ª fase. Boas notícias só o facto de, este ano, não precisar de andar de avião.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 05/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRSA