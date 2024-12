Liga 3: O. Hospital perde frente ao Caldas

O O. Hospital perdeu esta tarde frente ao Caldas por 1-2 em jogo a contar para a jornada 13 da série B da Liga 3.

O Caldas esteve sempre em vantagem no jogo com golos de Luís Farinha (32′) e Rafa Pinto (45+4′). O golo oliveirense foi apontado, no inicio do segundo tempo (46′), por Adílio Varela que saltou do banco nesse mesmo minuto.

O jogo fica ainda marcado por duas expulsões, uma para cada lado. Wilson Silva deixa o O. Hospital a jogar com menos um aos 31′ e depois Diogo Clemente aos 39′ vê o vermelho direto.

Crónica completa do jogo para ler na edição de segunda-feira do DIÁRIO AS BEIRAS