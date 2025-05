Liga 3: Empate nos Açores confirma descida do O. Hospital

O. Hospital e Lusitânia dos Açores viram, ontem, confirmada a descida ao Campeonato de Portugal, após um empate (2-2), em Angra do Heroísmo e fruto também do empate (1-1) entre o Sp. Covilhã e o Caldas.

À entrada para a última e derradeira jornada, nenhuma das formações dependiam só de si para garantir a manutenção.

Nos primeiros minutos de jogo, houve pouca baliza, com a equipa da casa a ter mais bola.

Porém, aos 7’, Diogo Nascimento esteve perto de colocar o O. Hospital na frente do marcador.

Pouco depois, o 1-0 para os oliveirenses surgia mesmo.

Aos 13’, jogada de Tomás Silva, com um cruzamento tenso para a área, e Eduardo Gomes, na tentativa de limpar o lance, introduz a bola na própria baliza.

