Liga 3: Académica espera “jogo dividido” no dia em que pode garantir o top 4

Uma vitória da Académica/OAF hoje frente ao 1.º de Dezembro garante um lugar nos quatro primeiros classificados (top4) da Série A da Liga 3 e, consequentemente, o acesso à fase de apuramento de campeão, numa altura que faltam apenas duas jornadas para o fim da fase regular.

Académica/OAF e 1.º Dezembro têm 25 pontos e são o 3.º e 4.º classificado, respetivamente. Ou seja, a equipa de Sintra, vem a Coimbra com o mesmo objetivo, vencer e estar na fase seguinte.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, que decorreu ontem na sala de imprensa da Academia Briosa XXI, o treinador da Académica/OAF, António Barbosa, disse que espera “um jogo extremamente dividido” em que as “duas equipas sabem o que está em jogo”.

Sobre o 1.º Dezembro, o líder academista espera “uma equipa que crie bastantes dificuldades”. “Acredito que será um jogo pautado pela divisão da posse de bola, mas com a nossa ambição teremos de condicionar o adversário”, referiu.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS