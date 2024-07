Liga 3: Académica começa época nos Açores diante do Lusitânia. O. Hospital recebe o União de Santarém na 1.ª jornada

Foi realizado, esta tarde, o sorteio da Liga 3 2024/2025, onde Académica e Oliveira do Hospital estão inserido na série B nesta 1.ª fase da competição.

Na 1.ª jornada, que se realiza no dia 4 de agosto, a Académica tem uma deslocação aos Açores para jogar com o Lusitânia. Já a formação do Oliveira do Hospital começa a competição com uma receção ao União de Santarém.

No dia 18 de agosto, na 3.ª jornada há um O. Hospital-Académica. O jogo, em Coimbra, entre os dois conjuntos será jogado no dia 30 de novembro, na 12.ª jornada.

Da série B, fazem ainda parte Atlético, Belenenses, Caldas, Lusitânia Açores, Sp. Covilhã, Sporting B, U. Santarém e 1º Dezembro.

A 1.ª fase da Liga 3 termina no dia 26 de janeiro ao fim de 18 jornadas. Apuram-se para a 2.ª Fase – Subida os primeiros quatro classificados de cada série. Os restantes seis clubes de cada agrupamento disputam a manutenção e descida.

Notícia em atualização