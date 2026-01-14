diario as beiras
Desporto

Liga 3: 45 minutos para assinar passaporte

14 de janeiro de 2026 às 09 h12
0 comentário(s)
FPF
As contas são simples de fazer: depois dos empates de Amora, Atlético e U. Santarém, uma vitória dá à Académica o “passaporte” para a fase de apuramento de campeão. Mais difícil é tirar a prova dos nove. A Académica tem 45 minutos para vencer, hoje, o Sp. Covilhã, no reatar da partida que foi adiada, no passado domingo, ao intervalo, devido ao nevoeiro que se fazia sentir encosta da Serra da Estrela. São 45 minutos para marcar, pelo menos, dois golos. O Sp. Covilhã está em vantagem, com golo de André Liberal a fazer a diferença numa partida que decorreu de uma forma, no mínimo, atípica, com condições de visibilidade que dificultaram, e muito, o trabalho de todos os intervenientes. Mas, para dar a volta ao jogo, vai ter de fazer muito mais do que aquilo que fez no domingo. Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (14/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de janeiro

Motorista e colaborador da Voz de Coimbra denuncia alegado abuso da GNR
14 de janeiro

Ano Novo, Vida Nova 10 decisões que podem salvar vidas
14 de janeiro

SNS: “Jobs for the boys e girls”, nada de novo!
14 de janeiro

O Serviço Nacional de Saúde não está em colapso eminente

Desporto

DesportoMira
14 de janeiro às 09h21

Orientação: Mira vai receber a “nata” da modalidade

0 comentário(s)
Desporto
14 de janeiro às 09h12

Liga 3: 45 minutos para assinar passaporte

0 comentário(s)
Desporto
13 de janeiro às 13h03

Fábio Veríssimo vai arbitrar o clássico FC Porto-Benfica da Taça de Portugal

0 comentário(s)