Desporto

As contas são simples de fazer: depois dos empates de Amora, Atlético e U. Santarém, uma vitória dá à Académica o “passaporte” para a fase de apuramento de campeão. Mais difícil é tirar a prova dos nove. A Académica tem 45 minutos para vencer, hoje, o Sp. Covilhã, no reatar da partida que foi adiada, no passado domingo, ao intervalo, devido ao nevoeiro que se fazia sentir encosta da Serra da Estrela. São 45 minutos para marcar, pelo menos, dois golos. O Sp. Covilhã está em vantagem, com golo de André Liberal a fazer a diferença numa partida que decorreu de uma forma, no mínimo, atípica, com condições de visibilidade que dificultaram, e muito, o trabalho de todos os intervenientes. Mas, para dar a volta ao jogo, vai ter de fazer muito mais do que aquilo que fez no domingo. Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (14/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS