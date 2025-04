Léo Martins acredita em medalha no Mundial de futebol de praia

O português Léo Martins (AD Buarcos) disse hoje acreditar que a seleção portuguesa pode lutar por uma medalha no Mundial de futebol de praia, que se vai disputar nas Seicheles.

“Não é ansiedade, mas sim expectativa de chegar o momento para poder representar Portugal no Mundial. Acho que estamos a precisar também de chegar ainda mais longe do que no último mundial, lutar por uma medalha e focar no título”, referiu, citado no site da Federação Portuguesa de Futebol.

O pivô considera que o grupo da equipa das ‘quinas’ “é espetacular” e que agora precisa de “foco total para continuar a preparação” e chegar bem ao Mundial, no qual vai fazer a estreia frente ao Paraguai, num Grupo B que tem também a Mauritânia e o Irão.

“[O Paraguai] Não será fácil, é uma seleção forte, para mim é uma seleção muito chata, muito física, tem muita entrega, então acredito que não será fácil. Temos a falta do Jordan Santos [falha o primeiro jogo por castigo], que vai fazer falta, mas acredito que concentrados e unidos, com o staff a preparar também já o estudo do Paraguai para podermos entrar concentrados e aproveitar os pormenores”, disse.

Portugal fez dois jogos de preparação com a Itália na Calheta, com uma vitória portuguesa no primeiro jogo, por 5-3, com a ‘squadra azzurra’ a triunfar depois por 5-4.

“Acredito que foram dois jogos muito bons, de nível muito alto. Além do resultado, acredito que no primeiro jogo tivemos muito melhor, níveis de concentração melhores, e no segundo jogo teve o resultado que teve, tínhamos o jogo na mão, mas acredito que tudo faz parte da preparação para chegarmos em alto nível ao Mundial”, assumiu.

Portugal termina o estágio na Calheta na sexta-feira, dia em que regressa a Lisboa, para voar no dia seguinte rumo às Seicheles, onde faz a sua estreia em 01 de maio, com o Paraguai, defrontando depois a Mauritânia (03) e o Irão (05).

Já sob a égide da FIFA, Portugal conquistou dois Mundiais, em 2015 e 2019, mas não atingiu as meias-finais nas duas últimas edições, em 2021 e 2024.